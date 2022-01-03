Sivas'ta doğa tutkunları kar altında Eğribucak Kanyonu'na yürüdü

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar altında Eğribucak Kanyonu'nda düzenlenen doğa yürüyüşü güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) tarafından düzenlenen organizasyonla kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Eğribucak mevkisine servis aracıyla gelen 11 doğasevere burada ilk olarak yürüyüşün yapılacağı rota tanıtıldı.

Doğa tutkunları, büyük bir bölümü kanyon içinde geçen 2,5 kilometrelik rotayı izleyerek bölgede etkili olan zorlu kış şartlarına rağmen 1800 rakımlı Aktepe'ye ulaştı.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, gidiş geliş 4 saat süren yürüyüş boyunca doğanın farklı güzelliklerini keşfettiklerini belirterek, "Yürüyüş, kış mevsiminde olduğumuz için zorlu geçti. 11 kişilik ekibimizle renkli kayalara sahip kanyondan geçip Aktepe'ye doğru yer yer 30 santimetreyi bulan karın içinde ilerledik." dedi.

Aktepe'ye yaklaştıkça ani hava değişimine de maruz kaldıklarını anlatan Söylemez, "Rüzgar giderek arttı ve birden sis çöktü. 15 metre ilerisi görünmez hale geldi. Kar gözlüklerimizi takıp ilerlemeye devam ettik. Aktepe zirvesinde bulunan kayalıkların altına indikten sonra sisler arasında zirveyi izleyerek çayımızı içtik. Dönüş yolunda hava sakinleştiği için muhteşem kış manzarasının da keyfini çıkardık." diye konuştu.

Söylemez, yürüyüşün Türkiye Dağcılık Federasyonunun Kovid-19 yönergesine uygun şekilde gerçekleştirildiğini de aktardı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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