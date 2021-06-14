Sivas'ta doğa tutkunları Değirmenaltı Şelalesi ve çevresini gezdi
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Sivas'ta doğa tutkunları Değirmenaltı Şelalesi ve çevresini gezdi

Sivas'ta doğa tutkunları Değirmenaltı Şelalesi ve çevresini gezdi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme döneminde doğa ve kültür turizminin hareketlendiği Sivas'ta bir grup doğa tutkunu, Değirmenaltı Şelalesi ve çevresindeki tarihi kaya yerleşkelerini gezdi.

Kademeli normalleşme döneminde doğa ve kültür turizminin hareketlendiği Sivas'ta bir grup doğa tutkunu, Değirmenaltı Şelalesi ve çevresindeki tarihi kaya yerleşkelerini gezdi.

Sivas Doğa Sporları Kulübü'nden (SADAK) yapılan açıklamaya göre, geniş coğrafi yapısıyla her mevsim doğanın farklı renklerini ve eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunan Sivas'ta doğa turlarına, Kovid-19 sürecinde ilgi arttı.

Özellikle haziranda girilen normalleşme sürecinde büyük şehirlerin kalabalık ve riskli ortamından kaçmak isteyenler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor.

Kentte 2013'ten bu yana dağcılık, tırmanış, doğa yürüyüşü ve rafting başta olmak üzere çeşitli faaliyetler düzenleyen SADAK organizasyonuyla bir araya gelen 38 doğa tutkunu, merkeze bağlı Yıldız beldesi sınırlarındaki Değirmenaltı Şelalesi ve çevresindeki tarihi yerleşim alanlarını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, normalleşme sürecinde insanların kendini doğaya bıraktığını belirtti.

Kent merkezine 52 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesinin saklı kalmış güzelliklerini keşfettiklerine dikkati çeken Söylemez, "Beldeden Değirmenaltı Şelalesi ve tarihi kaya yerleşkelerinin bulunduğu alana doğru 9 kilometre boyunca yürüdük. Parkur boyunca birbirinden güzel endemik türleri de görme şansını yakaladık. Bölgeyi gerçekten herkesin görmesini tavsiye ederim. Yaklaşık 13 metre yükseklikten dökülen şelale ve sarp kayalıklar üzerindeki mağaralar ile kaya altı sığınaklar muhteşem." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta doğa tutkunları Değirmenaltı Şelalesi ve çevresini gezdi
Sivas'ta doğa tutkunları Değirmenaltı Şelalesi ve çevresini gezdi
Sivas'ta doğa tutkunları Değirmenaltı Şelalesi ve çevresini gezdi
Sivas'ta doğa tutkunları Değirmenaltı Şelalesi ve çevresini gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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