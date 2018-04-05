Sivas'ta Diş İmplant Tedavisine Başlandı

Sivas'ta Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde implant tedavisine başlandı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, hastanede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, implant tedavisinin hastanede başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah her yönüyle daha iyi sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz." dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Fuat Şen de implant tedavisinden bahsederek, "İmplant işlemi yaklaşık bir haftadır Periodontoloji Uzmanı Dr. Emre Kuzu tarafından yapılıyor. Ekonomik ve kaliteli olması bizim için çok önemliydi bunda da muvaffak olduğumuzu düşünüyoruz. Bir implant için hastanın ödeyeceği tutar 682 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Bu tedaviyi halkımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz. Sivas'ımıza Sivas halkına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.