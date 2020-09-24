Sivas'ta direkten düşen kişi yaralandı
24.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:10
Sivas'ta internet kablosunu onarmak için çıktığı direkten düşen kişi yaralandı.
Sivas'ta internet kablosunu onarmak için çıktığı direkten düşen kişi yaralandı.
Gürçayır beldesinde yaşayan Cevdet Öksüm (54), internet kablosunda oluşan arızayı gidermek için ağaç direğe tırmanmaya başladı.
Dengesini kaybeden Öksüm, yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Öksüm, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş