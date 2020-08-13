Sivas'ta dinamit lokumu ele geçirildi Sivas'ın Zara ilçesinde 15 adet dinamit lokumu ele geçirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde 15 adet dinamit lokumu ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçları kapsamında çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, 15 adet dinamit lokumu, 21 gram uyuşturucu madde, 220 gram kenevir tohumu, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 48 adet kuru sıkı fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Kaynak: AA