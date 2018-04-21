Sivas'ta, "Din İstismarı ile Mücadele" semineri düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan seminer, Sivas İl Müftülüğü Konferans Salonunda ilçe müftüleri, vaizler, din görevlileri ve Kur'an Kursu öğreticilerinin katılımıyla yapıldı.

Seminere konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz ve Ankara Vaizi Neşe Okuroğlu katıldı.

İl Müftü Vekili Mehmet Şahin, yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının din istismarına yönelik yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Bu kapsamda ilimize teşrif eden kıymetli hocalarımız dini istismar eden terör örgütleri ile mücadele konusunda siz değerli görevlilerimize önemli bilgiler sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, şunları kaydetti:

"Din istismarı konusu, bugün İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini tehdit eden ciddi bir güvenlik meselesine dönüşmüştür. Dini ve İslam'ı temsil ettiklerini iddia ederek bozgunculuk yapan, kan döken FETÖ, DEAŞ, el-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütleri, en büyük zararı Müslüman toplumlara, birlik ve beraberliğimize, geleceğimize ve gençlerimize vermiştir."

Din İşleri Yüksük Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz ise katılımcılara FETÖ oluşumu hakkında bilgi verdi.

Vaiz Okuroğlu ise, DEAŞ terör örgütünden bahsederek "DEAŞ bir yönüyle uluslararası güç ve iktidar savaşlarının silah ve petrol ticaretinin ürettiği kukla bir yapıdır. Diğer yönüyle de özellikle Batı toplumlarında yaşayan genç nesillerle İslam'ın rahmet mesajı arasına perde çekmeyi amaçlayan bir araçtır. Asıl gayesi dünyada İslamofobi oluşturmaktır. İslam denince, özellikle batı insanın aklına terörün gelmesini sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.