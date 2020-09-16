Sivas'ta din görevlilerinden Türk Kızılay'a kan bağışı
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Sivas'ta din görevlilerinden Türk Kızılay'a kan bağışı

Sivas'ta din görevlileri, Türk Kızılay Sivas Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Sivas'ta din görevlilerinden Türk Kızılay'a kan bağışı
16.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:42

Sivas'ta din görevlileri, Türk Kızılay Sivas Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Sivas İl Müftülüğünce, valilik koordinesinde hayata geçirilen "2023 Sivas Vizyon Projeleri" kapsamında Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde azalan kan bağışını artırmak amacıyla düzenlenen kampanyaya destek veren müftülük personeli, aileleriyle kan merkezine kan bağışında bulundu.

Kampanya kapsamında, her ay toplu kan bağışında bulunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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