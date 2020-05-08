Sivas'ta din görevlileri ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
08.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:27
Sivas'ta bir grup din görevlisi, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Sivas'ta bir grup din görevlisi, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfı Sivas Şubesi ve Kuran kursu öğreticilerinden oluşan İnfak Derneği, ihtiyaç sahiplerine yönelik bağış kampanyası düzenledi.
Hayırseverlerin bağışladığı parayla alınan gıda paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Kaynak: AA