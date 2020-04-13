Sivas'ta din görevlileri 7 bin 205 yaşlıyı evlerinde ziyaret etti
Sivas'ta din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmayan 7 bin 205 yaşlının ihtiyaçlarını giderdi.
13.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:58
Sivas'ta din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmayan 7 bin 205 yaşlının ihtiyaçlarını giderdi.
Sivas Valiliği koordinesinde, İl Müftülüğünün çalışmasıyla il ve ilçelerdeki din görevlileri, görev yaptıkları cami veya Kur'an kursunun bulunduğu bölgelerdeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Bugüne kadar 7 bin 205 evi ziyaret eden görevliler, yaşlıların gıda ihtiyaçlarını karşıladı, maaşlarını ulaştırıp evlerini temizledi.
Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına da katılan görevliler, ihtiyacı olan ailelere erzak ulaştırdı.
Kaynak: AA