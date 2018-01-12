Sivas'ta Dilenci Operasyonu
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami önlerindeki dilencilere operasyon düzenledi.
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami önlerindeki dilencilere operasyon düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami önlerinde halkın duygularını istismar eden dilencileri yakaladı.
Farklı camilerden toplanan dilencilere yasal işlem yapılarak tutanak tutuldu.
Dilencilerin üst aramasında çıkan materyalleri kayıt altına alan ekipler, dilencilerin üzerinden toplam 3 bin lira nakit para ele geçirdi.
Halkın dilenciler konusunda daha duyarlı olmasını isteyen ekipler, gerçek ihtiyaç sahiplerine devletin yetkili organlarının her konuda sahip çıktığı hatırlattı.