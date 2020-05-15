Sivas'ta devrilen traktörün sürücü öldü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
15.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:18
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Azmi Ünlü (64) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Yavu-Karalar köyü arasında devrildi.
Traktörün altında kalan Ünlü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ünlü'nün cenazesi Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA