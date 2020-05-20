Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Sivas'ın Gemerek ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
20.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:12
Sivas'ın Gemerek ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı İnkışla köyünde ikamet eden D.K'nin (67) tarlasında gübre dökerken kullandığı 58 ER 009 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan D.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
D.K'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA