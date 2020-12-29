Sivas'ta devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
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Sivas'ta devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

29.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:46
Sivas'ta devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ali Yapar idaresindeki 58 ACD 155 plakalı traktör, Sivas-Ankara kara yolu Hayranlı köyü yakınlarında devrildi.

Sürücü ile traktörde bulunan Ramazan ve Yusuf Yapar, yaralandı.

Numune Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Yapar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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