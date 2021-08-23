Sivas'ta devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü öldü
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Sivas'ta devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü öldü

Sivas'ta devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

K.Ç'nin (78) kullandığı traktörün römorku, Çandır köyü Toplukaya mevkisinde kancasından çıktı.

K.Ç'nin yeniden traktöre bağlamak istediği römork, arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi.

Römorkun altında kalan K.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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