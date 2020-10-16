Devrilen tır ulaşımı aksattı - SİVAS
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Devrilen tır ulaşımı aksattı - SİVAS

16.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:58

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, ulaşım aksadı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, ulaşım aksadı.

İbrahim Khammuhammad (46) yönetimindeki 39 AA 105 plakalı elyaf yüklü tır, D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde devrildi.

Yaralanan ve ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan Khammuhammad, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda, Erzincan istikametine gidecek küçük araçların tek şeritten geçişine kontrollü izin veriliyor.

Büyük araçlarının bekletildiği bölgede, devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Devrilen tır ulaşımı aksattı - SİVAS
Devrilen tır ulaşımı aksattı - SİVAS
Devrilen tır ulaşımı aksattı - SİVAS
Devrilen tır ulaşımı aksattı - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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