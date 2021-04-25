Sivas'ta devrilen tır, kara yolunu ulaşıma kapattı
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Sivas'ta devrilen tır, kara yolunu ulaşıma kapattı

Sivas'ta devrilen tır, kara yolunu ulaşıma kapattı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen tır, Tokat-Erzincan kara yolunun kapanmasına neden oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen tır, Tokat-Erzincan kara yolunun kapanmasına neden oldu.

Nurullah Çelik yönetimindeki 33 DEB 59 plakalı tır, D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle Tokat-Erzincan karayolu trafiğe kapandı.

Yolun ulaşıma tekrar açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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