Sivas'ta devrilen tır, kara yolunu ulaşıma kapattı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen tır, Tokat-Erzincan kara yolunun kapanmasına neden oldu.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen tır, Tokat-Erzincan kara yolunun kapanmasına neden oldu.
Nurullah Çelik yönetimindeki 33 DEB 59 plakalı tır, D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza nedeniyle Tokat-Erzincan karayolu trafiğe kapandı.
Yolun ulaşıma tekrar açılması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara