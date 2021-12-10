Sivas'ta devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
AA / Ahmet Öztekin - Haberler | Güncel

Sivas'ın Kangal ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

DİVRİĞİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

S.D. (40) idaresindeki 58 EZ 546 plakalı pikap, Sivas- Divriği kara yolu Armağan köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki M.D. (34), D.D. (78) ve F.D. (33), ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan F.D. ve M.D, ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

AA / Ahmet Öztekin - Son Dakika Haberleri

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