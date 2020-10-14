Devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı

14.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:48

Sivas'ta tırın devrilmesi sonucu patatesler etrafa saçıldı, sürücü yaralandı.

Sivas'ta tırın devrilmesi sonucu patatesler etrafa saçıldı, sürücü yaralandı.

Durmuş S. yönetimindeki 50 ABH 793 plakalı patates yüklü tır, Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hafik ilçesindeki hasat sonrası tıra yüklenen patatesler, etrafa saçıldı.

Devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Abdülhamit Gül Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Ercan Kesal Serdar Ortaç Erdem Tepegöz
Spor Falcao Ozan Kabak Gökhan Töre Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Apple Ankara Kadir Şeker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 18:48:13. #1.15#
title