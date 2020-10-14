Devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı
14.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:48
Sivas'ta tırın devrilmesi sonucu patatesler etrafa saçıldı, sürücü yaralandı.
Sivas'ta tırın devrilmesi sonucu patatesler etrafa saçıldı, sürücü yaralandı.
Durmuş S. yönetimindeki 50 ABH 793 plakalı patates yüklü tır, Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hafik ilçesindeki hasat sonrası tıra yüklenen patatesler, etrafa saçıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde