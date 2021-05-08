Devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

C.K. (56) yönetimindeki 34 ZM 0783 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Akseki köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

C.K'nin cenazesi otopsi işlemleri için Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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