Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıEşref Dağ (39) yönetimindeki 06 BBU 814 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Hafik ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
22.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:01

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Eşref Dağ (39) yönetimindeki 06 BBU 814 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Hafik ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan Dağ, Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine sevk edildi.

Eşref Dağ'ın, yeni satın aldığı otomobiliyle Van'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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