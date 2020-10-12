Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

12.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:01
Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

C.A. (77) yönetimindeki 58 AH 791 plakalı otomobil, Deliktaş-Yaylacık köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan C.A, kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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