Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
12.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:01
Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
C.A. (77) yönetimindeki 58 AH 791 plakalı otomobil, Deliktaş-Yaylacık köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan C.A, kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer