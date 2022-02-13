Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

ERZİNCAN (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

U.M. (25) yönetimindeki 06 GDN 04 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan U.M, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Serhat Zafer - Güncel

Muhsin Yazıcıoğlu, Otomobil, Erzincan, Sivas, Güncel, Haberler

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