Sivas'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Sivas'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Selahattin Topçu (45) idaresindeki 58 HJ 495 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu sanayi siteleri yakınlarında, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat (30), Songül (22), Aysima (2) ve Almira Sare Kaya (4) ile Sultan Kılıç (60) ve Ayşe Topçu (49) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan Kılıç, Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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