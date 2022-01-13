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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İ.D. (55) yönetimindeki 34 YR 7848 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan F.D. (84), B.D. (61), H.D. (49) ve K.D. (43) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan K.D, Sivas'a sevk edildi.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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