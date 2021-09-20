Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel
Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ş.Ç. (50) yönetimindeki 24 AAS 253 plakalı otomobil, Tepeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Ç. (44), Z.E.Ç. (20), Z.G.Ç. (18) ve Z.B.Ç. (6) yaralandı.

Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.Ç, Z.E.Ç. ve Z.G.Ç. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri
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