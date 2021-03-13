Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

13.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:21
Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

E.T. (21) idaresindeki 34 CJL 390 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki M.Y.A. (23), C.A. (21), E.Ö. (20) ve R.S. (22) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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