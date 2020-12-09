Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

09.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:52
Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İbrahim Yıldız idaresindeki 52 ET 652 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Koyulhisar Yemişli köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü, Kafiye, Abdurrahman ve Zeynep İrem Yıldız ile İpek Solak yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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