Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
09.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:52
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İbrahim Yıldız idaresindeki 52 ET 652 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Koyulhisar Yemişli köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü, Kafiye, Abdurrahman ve Zeynep İrem Yıldız ile İpek Solak yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara