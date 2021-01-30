Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

30.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:22
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Böğrek (44) idaresindeki 16 R 2784 otomobil, Çataloluk köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Kadriye (60), Gülüstan (46) ve Bekir Böğrek (65) yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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