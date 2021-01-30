Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
30.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:22
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa Böğrek (44) idaresindeki 16 R 2784 otomobil, Çataloluk köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Kadriye (60), Gülüstan (46) ve Bekir Böğrek (65) yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara