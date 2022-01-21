Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdullah Aşık'ın kullandığı 58 ET 102 plakalı otomobil, Akçakışla-Şarkışla kara yolu Küçüktopaç köyü yakınlarında devrildi.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Hacı Ömer (84) ve Metin Tek (47), Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri