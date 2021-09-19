Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gürkan Adıgüzel yönetimindeki 34 DSY 494 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akıncılar yol ayrımı yakınlarında yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Onur (23) ve Mahmut Adıgüzel (20) yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri
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