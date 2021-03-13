Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
13.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:31
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ü.A. (24) yönetimindeki 34 PF 5396 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Erdoğan köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Ö. (24) yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.Ö, Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer