Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Şarkışla Belediyesinde görev yapan Erdal Ceylan'ın (52) kullandığı 58 GG 836 plakalı motosiklet, Kayalıyokuş Mahallesi İstasyon Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Ceylan, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Caner Erkin Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:44:13. #1.15#
title