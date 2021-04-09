Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Şarkışla Belediyesinde görev yapan Erdal Ceylan'ın (52) kullandığı 58 GG 836 plakalı motosiklet, Kayalıyokuş Mahallesi İstasyon Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Ceylan, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş