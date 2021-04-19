SİVAS'TA, DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
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SİVAS'TA, DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücüsü Boran Akpınar (18) hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücüsü Boran Akpınar (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sırlarında Şeyh Şamil Mahallesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Boran Akpınar, kullandığı 58 ACH 324 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Akpınar, olay yerine sevk edilen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Boran Akpınar hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİVAS'TA, DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
SİVAS'TA, DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
SİVAS'TA, DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
SİVAS'TA, DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
SİVAS'TA, DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
SİVAS'TA, DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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