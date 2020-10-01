Devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü yaralandı

01.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:40

Sivas'ta mazot yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sivas'ta mazot yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Abdülkadir Erbek idaresindeki 04 D 5953 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolu Kovalı kavşağında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun tek şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kara yolları ekipleri, tırdan akan mazot nedeniyle kayganlaşan yola toprak serpti.

Devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mert Fırat Arzum Onan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Erol Bulut Gökhan Töre Mbaye Diagne Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kamu Çocuk Kocaeli Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 13:40:24. #1.14#
title