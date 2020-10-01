Devrilen mazot yüklü tırın sürücüsü yaralandı
01.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:40
Sivas'ta mazot yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sivas'ta mazot yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Abdülkadir Erbek idaresindeki 04 D 5953 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolu Kovalı kavşağında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yolun tek şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kara yolları ekipleri, tırdan akan mazot nedeniyle kayganlaşan yola toprak serpti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer