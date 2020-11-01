Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
01.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:02
Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Yusuf Sarıgüzel (55) yönetimindeki 58 ABU 242 plakalı kamyon, Sivas-Karaçayır kara yolunun Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer