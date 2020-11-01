Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

01.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:02
Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Yusuf Sarıgüzel (55) yönetimindeki 58 ABU 242 plakalı kamyon, Sivas-Karaçayır kara yolunun Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

İlgili Haberler

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Osman Durmuş Geert Wilders Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Halil Sezai Türkan Şoray Kaan Yildirim Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Metin Oktay Fatih Terim Mbaye Diagne Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 22:02:42. #1.14#
title