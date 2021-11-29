Devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
ERZİNCAN (AA) - Sivas'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas- Erzincan karayolunda seyreden A.Ç. idaresindeki 06 BAS 345 plakalı cam yüklü kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü A.Ç. ile yanında bulunan H.O. araçta sıkıştı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.