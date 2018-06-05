Sivas'ta Devrilen Kamyondaki Arı Kovanları Karayoluna Saçıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu çok sayıda arı etrafa saçıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu çok sayıda arı etrafa saçıldı.
Alınan bilgiye göre, Tokat'ın Erba ilçesinden Sivas'ın Zara ilçesine giden Mustafa Ölçer yönetimindeki 05 HD 361 plakalı kamyon, Suşehri-Sivas karayolu Aksu köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada Yadigar Özcan'a ait arı kovanları karayoluna saçıldı.
Zara'dan bölgeye gelen özel kıyafetli 10 arıcı, arıları topladı.
Kazada çok sayıda arı telef oldu.