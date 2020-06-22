Sivas'ta devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
22.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:36
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas'tan Zara istikametine giden Eyüp Keleş yönetimindeki 58 BB 656 plakalı hafif ticari araç, Tödürge Gölü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA