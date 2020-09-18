Sivas'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
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Sivas'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Sivas'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Sivas'ta 5 şehit ailesine ve 5 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

18.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:08

Sivas'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Sivas'ta 5 şehit ailesine ve 5 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

SİVAS - Sivas'ta 5 şehit ailesine ve 5 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik makamında, 5 şehit ailesine ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimi için Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda canlarını feda eden şehitlerin aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Vali Ayhan, "Devletimiz kendisine hizmet eden vatandaşını asla unutmaz. Şehit ve gazi ailelerimize takdim edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları bir mirastır. 83 milyon Türk milleti adına, sizlerin evlatlarınıza bırakacağı en güzel, en anlamlı hediye bu miras olacak. Ne kadar gurur duysak azdır. Sizlerin eşleri, evlatları, kardeşleri bu ülkeye hizmet etti. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum " dedi.

Vali Salih Ayhan, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 'Devlet Övünç Madalyası'nı hak sahiplerine takdim etti.

Törene, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Hakan Tutucu, Vali Yardımcısı Çağlar Partal, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Sivas'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Kaynak: İHA

IHA Editörü - MUSTAFA KOÇYİĞİT
MUSTAFA KOÇYİĞİT
IHA Editörü

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