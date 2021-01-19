Sivas'ta devlet desteğiyle bal üreticilerinin sayısı artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sivas'ta devlet desteğiyle bal üreticilerinin sayısı artıyor

19.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:56
Sivas'ta devlet desteğiyle bal üreticilerinin sayısı artıyor

Sivas'ta bal üretimi yapan tesisleri gezen Vali Salih Ayhan, kentin çiçek balı üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Sivas'ta bal üretimi yapan tesisleri gezen Vali Salih Ayhan, kentin çiçek balı üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığa verilen destekler sayesinde bal üretiminde başarı çıtası yükselmeye devam ediyor.

İl genelinde hayata geçirilen başarılı çalışmalar ve üretim modelleri bal üreticilerinin sayısını artırıyor.

Vali Ayhan, bu kapsamda 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bal firmalarını ziyaret etti

Avar Bal, Kır Bal ve Zara Bal'a ait tesisleri gezen Ayhan, firmaların bal işlemi, ithalat ve ihracat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayhan, Sivas'ta geçmişten gelen arıcılık kültürünün artan üretim miktarlarıyla daha iyi noktaya geldiğini belirterek tarım ve hayvancılığa destek vermek için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bal üretimi potansiyelinin artmaya devam ettiğini aktaran Ayhan, arıcılığın Sivas'taki en önemli tarımsal faaliyetler arasında yer aldığını vurguladı.

Ayhan, üreten çiftçilere ve bal işlemi yapan firmalara öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Tozanlı Vadisi'nde başlatılan çalışmalarla organik arıcılıkta Sivas marka olacaktır. Şehrimiz arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye'de ikinci, bal üretiminde de dördüncü sırada yer almaktadır. Ayrıca ilimiz, çiçek balında da ülkemizde birinci sırada bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Emre Taşdemir Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta devlet desteğiyle bal üreticilerinin sayısı artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 18:11:51. #1.14#
title