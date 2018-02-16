Sivas'ta Dev Kaya Parçaları Yola Uçtu
Sivas'ta dev kaya parçaları yola uçtuSİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kayalıkların yola uçması sonucu nedeniyle heyelan meydana geldi.
Sivas'ta dev kaya parçaları yola uçtu
SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kayalıkların yola uçması sonucu nedeniyle heyelan meydana geldi.
Olay, saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Değirmen köyü yakınlarında bulunan kayalık yamaç karayoluna uçtu. Dev kaya parçaların yola uçmasıyla İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kayalıkların yola uçmasıyla olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kaya parçaları iş makineleriyle yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesiyle birlikte D-100 karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmadı.
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