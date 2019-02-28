Sivas'ta "Dert Etme Biz Varız" Projesi Tanıtıldı

Sivas'ta "Dert Etme Biz Varız" adlı sosyal projenin tanıtımı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, projenin valilik himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve paydaş kurumlar iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.

Devletin hassasiyetle takip ettiği ailelerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Ayhan, "Onların gönüllerini hoş tutmak, yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz." dedi.

Proje kapsamında il merkezinde 65 yaş üzerinde 120 vatandaşı tespit ettiklerini, ilçelerde de tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu ailelere kapılarımızı açalım. Bizim bir mesuliyetimiz, vebalimiz var. Bu koltuklarda oturuyoruz, oturarak değil saha da olalım dedik. Mahalle muhtarlarıyla irtibat kuralım, yaşlılarımızın hal ve hatırını sorup duasını alalım dedik. Proje kapsamında görevlilerimiz devamlı sahada olacak. Cumhurbaşkanımızın, Valiliğimizin ve ilçelerde kaymakamların selamlarını iletecekler. Gönül birlikteliği projeleriyle yola çıktığın zaman paydaş kurumların destekleriyle çok güzel neticeler alınacağından eminim. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da her bireyin çok değerli olduğunu vurguladı. Ailelerde büyüklerin, kadınların ve çocukların değerli olduğunu belirten Yılmaz, "Vatan değerlidir, vatan için can veren şehitlerimiz, kan veren gazilerimiz değerlidir. Onların emanetleri değerlidir, engellerimiz, yaşlılarımız bizim için değerlidir." diye konuştu.

Aile kurumunu güçlendirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Yılmaz, hükümet olarak sorunların çözümü için çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de projenin Sivas'a hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise Sivas'ın sosyal devlet anlamında örnek bir il olduğunu, sosyal devlet uygulamaları kapsamında hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını söyledi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kaymakamlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA