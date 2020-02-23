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Sivas'ta derbi coşkusu

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti Sivas'ta sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.

23.02.2020 22:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:13
Sivas'ta derbi coşkusu

'ın karşısındaki galibiyeti 'ta sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.


Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi, Sivas'ta Galatasaraylı taraftarlarca coşku ile kutlandı. Maçın sona ermesi ile sokaklara çıkan taraftarlar kutlamalar yaptı. Tarihi kent meydanında toplanan taraftarlar meşale yakıp takımları lehinde tezahüratlar yaptı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. - SİVAS

Kaynak: İHA
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