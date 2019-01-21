Sivas'ta demir ustası, 'pratik semaver' üretti

Sivas'ta demirci esnafı Birol Kuş (41), kısa sürede ısınan ve hem yemek pişirilen hem de çay yapılabilen pratik semaver üretti.

Sivas'ta Demircilerardı Mahallesindeki küçük sanayi sitesinde demircilik yapan evli ve 4 çocuk babası Birol Kuş, boş zamanlarında farklı bir çalışmaya imza atarak profil malzeme kullanarak pratik semaver yaptı. Kuş, kısa sürede ısınan ve üzerinde hem yemek hem de çay yapılabilen pratik semaveri seri üretime geçirmek istiyor. Mini bir sobayı andıran ürün, kısa sürede yemek pişirip, üzerine konulan suyu kaynatabiliyor. Demir ustası Kuş, 100 liraya mal ettiği, odun ve mangal kömürü ile kullanılan semaveri 130 liradan satışa sundu.Talep olması halinde ürettiği pratik semaveri daha da geliştireceğini söyledi.

'15-20 DAKİKADA YEMEĞİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ'

Birol Kuş, 6 ay önce dükkanda işlerin az olduğu zamanları değerlendirmek için profilden bir tasarım yaptığını ve üzerinde yemek pişirdiğini belirterek, Bildiğimiz semaverlerde sadece çay suyu kaynatılıyor. Ama bizim yaptığımız semaverde yemeğinizi de yapabilirsiniz, mangalınızı da yapabilirsiniz, çayınızı da demleyebilirsiniz. Komple profil olduğundan dolayı maliyeti biraz yüksek oldu. Türkiye'de buna benzer bir şey yapılmadı ise patentini alacağım dedi.

Talep olması halinde seri üretime geçeceğini belirten Kuş, Seri üretimde ürünü biraz daha geliştireceğiz. Bu semaverde ateş hemen ısınma sağlıyor. Yani 15-20 dakikada yemeğinizi yapıp, çayınızı demleyebilirsiniz diye konuştu.

Kaynak: DHA