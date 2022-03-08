Sivas'ta DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ilde DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda F.A, A.A, F.A, E.A, C.S. ve H.İ.S. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar para ile bazı dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.A. ile H.İ.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.