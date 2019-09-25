Sivas'ta DEAŞ operasyonu
Sivas'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suşehri ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu S.M.Z, M.S.M. ve M.H. yakalandı.