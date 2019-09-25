Sivas'ta DEAŞ operasyonu

Sivas'ta DEAŞ operasyonu

Sivas'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

25.09.2019 09:46
Sivas'ta DEAŞ operasyonu

Sivas'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suşehri ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda, Afganistan uyruklu S.M.Z, M.S.M. ve M.H. yakalandı.

Kaynak: AA
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