Sivas'ta DAP desteğiyle oluşturulan modern serada ata tohumu yaygınlaştırılacak

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ata tohumunun yaygınlaştırılması için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince oluşturulan seraya, 80 bin meyve ve sebze fidesi ile 6 bin 500 lavanta ekildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ata tohumunun yaygınlaştırılması için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince oluşturulan seraya, 80 bin meyve ve sebze fidesi ile 6 bin 500 lavanta ekildi.

İl genelinde hayata geçirilen "700 Fikir 700 Proje" kapsamında Suşehri ilçesinde ata tohumunun yaygınlaştırılması amacıyla 528 metrekarelik alanda sera oluşturuldu. Seraya, 80 bin meyve ve sebze fidesi ile 6 bin 500 lavanta ekildi.

Kaymakam Hidayet Sarı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama arazisinde yaptırılan tam otomasyonlu serada, tohumdan ekilen 80 bin domates, biber, patlıcan, çilek, salatalık, kavun ve karpuz fidesini inceledi.

Ata tohumunun yaygınlaştırılacağını belirten Sarı, "Serada ata tohumu olarak ekimi yapılan 'manda yüreği' cinsi domatesler olgunluğa eriştikten sonra toplanarak tohumları çıkartılacak. Bu sayede elde edilen tohumlar çoğaltılarak gen kaynaklarının kaybolmasının önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı, serada bitkilerin boya uzamaması ve daha sağlıklı büyüyebilmesi amacıyla LED teknolojisinden de yararlanıldığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara