Sivas'ta damperi açık unutulan kamyon mermer tabelaya çarptı: 1 ölü
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Sivas'ta damperi açık unutulan kamyon mermer tabelaya çarptı: 1 ölü

16.10.2020 20:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:48
Sivas'ta damperi açık unutulan kamyon mermer tabelaya çarptı: 1 ölü

Sivas'ta damperi açık unutulan kamyonun mermer bloktan oluşan giriş tabelasına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Sivas'ta damperi açık unutulan kamyonun mermer bloktan oluşan giriş tabelasına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine ait Fuat Yıldız (38) yönetimindeki 58 NF 746 plakalı asfalt kamyonu, Sivas- Ankara kara yolunun Sıcak Çermik Bölgesi girişinde sürücünün damperini açık unutması nedeniyle mermer bloktan oluşan giriş tabelasına çarptı.

Çapmanın etkisiyle mermer bloklar kamyonun üzerine düştü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Yıldız'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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