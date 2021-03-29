Sivas'ta dağcılar karla kaplı Beydağı'nın zirvesine tırmandı

Sivas'ta bir grup dağcı, Zara ilçesi sınırlarındaki karla kaplı 2 bin 800 metre rakımlı Beydağı'nın zirvesine tırmandı.

Sivas'ta bir grup dağcı, Zara ilçesi sınırlarındaki karla kaplı 2 bin 800 metre rakımlı Beydağı'nın zirvesine tırmandı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü'nün (SADAK) koordinesinde, Yiğido Spor Dağcılık Kulübü ve Gezen Gözler Yürüyüş Grubu'nun katıldığı zorlu tırmanış, drone ile görüntülendi.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, etkinliği 23 dağcının katılımıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gidiş dönüş toplam 19 kilometrelik parkurda kar kalınlığının yer yer 120 santimetreyi bulduğunu belirten Söylemez, şöyle konuştu:

"Zirve yolunda karın yumuşak olması bizi epey zorladı ama çok şükür hedefimize ulaştık. Sivas'ın üçüncü yüksek dağı olan Beydağı, alan hakimiyeti açısından görsel bir şov sunuyor. Zirvenin yaklaşık 300 metre altında yani 2 bin 500 metre rakımda kalp şeklini andıran büyük bir göl bulunmakta. Bu mevsimde tamamen donmuş ve karlar altında. Arkadaşlarımızla zorlu hava şartlarına rağmen kentimizin doğal güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz."

Söylemez, etkinliklere katılan doğaseverlere, ekip olma, sevgi, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşma gibi kavramları aşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde