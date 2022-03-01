Sivas'ta dağcılar kar ve tipiye rağmen Yıldız Dağı'na tırmandı - Haberler

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Sivas'ta dağcılar kar ve tipiye rağmen Yıldız Dağı'na tırmandı

AA, Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta dağcılar kar ve tipiye rağmen Yıldız Dağı'na tırmandı

Sivas'ta bir grup dağcı, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup dağcı, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) organizasyonuyla gerçekleştirilen tırmanışa 9 dağcı katıldı.

Kente 58 kilometre uzaklıkta yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne araçlarıyla gelen dağcılar, burada rotayı belirledikten sonra zirveye doğru çıkmaya başladı.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, tırmanışın gidiş dönüş yaklaşık 6 saat sürdüğünü söyledi.

Zirveye yaklaştıkça ani hava değişimine de maruz kaldıklarını anlatan Söylemez, "Kayak merkezinden tırmanışımız yüksek kesimlere doğru kar ve tipinin etkisiyle zorlu geçmeye başladı. Rüzgar, sis ve kara rağmen 9 kişilik ekiple zirveye çıkmayı başardık. Zirvede fırtına arttı. Bayrak ve flamamızı açıp fotoğraf çektirdikten sonra vakit kaybetmeden dönüşe geçtik. Bu etkinliğimizi dağda hayatlarını kaybeden tüm dağcılara armağan ediyoruz." diye konuştu.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Toros Dağları, Turizm, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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